Voyage-Privé.com en visite en Corse pour promouvoir l’arrière-saison

La Corse ne se résume pas à l'été. C'est ce qu'ont voulu démontrer les partenaires de l'initiative organisée le 15 octobre par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse, en partenariat avec Corsica Ferries et les offices de tourisme de Bastia et Saint-Florent. Sept responsables du site de voyages haut de gamme, Voyage-Privé.com, ont été invités à découvrir les attraits de l'île en arrière-saison, à travers une journée d'exploration. La matinée a débuté par une visite guidée de Bastia, avant une immersion au cœur de la miellerie d’un apiculteur et d’une savonnerie artisanale à Saint-Florent. À l'heure du déjeuner, un apéritif œnologique a permis aux invités de savourer des spécialités corses, avant une balade dans le village de Saint-Florent. L'après-midi s'est poursuivi par une excursion en 4x4 à travers le désert des Agriates, jusqu’aux plages de Saleccia et du Lodu.



Une stratégie pour attirer les visiteurs hors saison

Cette journée d'escapade s’inscrit dans une stratégie globale visant à encourager Voyage-Privé.com à élargir ses offres pour la Corse au-delà de la haute saison. Déjà première région en termes de ventes pour la plateforme au niveau national, la Corse souhaite renforcer ce partenariat pour dynamiser le tourisme en automne, hiver et printemps. "Nous voulons démontrer que la Corse a une vraie carte à jouer en arrière-saison", explique Karina Goffi, présidente de la Commission Tourisme à la CCI. "Avec un climat doux, une fréquentation réduite et des paysages tout aussi magnifiques, l'île peut attirer une clientèle à la recherche de tranquillité et d’authenticité, tout en bénéficiant de séjours de qualité."



Corsica Ferries, qui collabore avec Voyage-Privé.com depuis 2019, joue un rôle central dans cette démarche. En proposant des offres packagées combinant hébergement et transport, la compagnie maritime contribue à l’essor du tourisme insulaire tout au long de l’année. "Nous sommes ravis de participer à cette dynamique", affirme Corsica Ferries. "Faciliter l’accès à l'île, particulièrement hors saison, est essentiel pour soutenir le secteur touristique corse."



Des retombées économiques attendues

L’initiative vise à démontrer aux responsables de Voyage-Privé.com que l’île offre un potentiel touristique attractif de septembre à mai, période souvent délaissée par les vacanciers. « Nous voulons montrer que la Corse, avec son climat doux et ses paysages préservés, a tout pour séduire une clientèle à la recherche de calme et d’authenticité », ajoute Karina Goffi.



La collaboration avec Voyage-Privé.com pourrait ainsi aboutir à des séjours sur mesure, incluant ou non le transport, et offrant une gamme d'activités variées adaptées aux visiteurs en quête de détente ou de découvertes culturelles. Ces offres devraient bénéficier aussi bien aux estivants qu'aux amateurs d'escapades automnales ou printanières.



Cette première journée exploratoire marque le début d’une série de visites. Deux nouvelles rencontres sont prévues début 2025 pour affiner les offres et établir de nouveaux contrats. Voyage-Privé.com souhaite non seulement tester la qualité des prestations sur l'île, mais aussi approfondir ses relations avec les prestataires locaux, dans l’optique de proposer des séjours encore plus attractifs.



En diversifiant les périodes de fréquentation touristique, la Corse espère maintenir une activité économique stable tout au long de l'année. "C’est une véritable opportunité pour l’île de se positionner comme une destination attrayante hors saison, un potentiel encore sous-exploité", conclut Karina Goffi.