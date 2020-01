Votez pour Bruna Barros qui représentera la Corse pour la finale nationale de Miss 15-17 ans

La jeune et pétillante Bruna Barros defendra prochainement les couleurs de la Corse au concours national Miss 15/17.Elue Miss Corse 15/17 2019 le 7 septembre dernier à l'espace Charles Rocchi a Biguglia ou 14 candidates étaient en lice pour la couronne, Bruna Barros, élève du Lycée Paul Vincensini de Bastia en classe de 1ere, a 16 ans et originaire de Venzolasca , a su convaincre le jury et le public par son charme, son sourire, sa beauté et sa capacité a défendre ses convictions.Passionnée par le marketing Bruna aime le dessin et son équipe de foot qu'elle rejoint dés qu'elle en a le temps car depuis son éléction entre les shootings photos, les défilés et les événement elle est trés sollicitée.Bruna, comme les 22 autres Miss15/17 des autres régions de France, est attendue le 22 fevrier pour une semaine de préparation avant le jour "J" qui aura lieu le 29 février prochain à L'espace Colmont à Gorron en Mayenne dans la région Pays de la Loire.Pour soutenir notre jolie Bruna Barros et l'aider à aller très loin dans l'aventure, il vous suffit de voter pour elle par sms, en envoyant "MISS 7" au 72018 (0,75ct) et sur le sondage en ligne que vous trouverez sur la page du comité : www.facebook.com/Miss1517Corse Si comme Bruna, vous voulez tenter de vivre cette merveilleuse aventure, vous pouvez vous inscrire sur le lien: https://forms.gle/BuUbk9h2Qm9RjCRE8