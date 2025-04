Volpajola : une dizaine d’excès de vitesse relevés lors d’une opération de prévention routière

Le cas le plus alarmant concerne un automobiliste flashé à 148 km/h sur une portion limitée à 80 km/h. Une vitesse près du double de la limite autorisée, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques en cas d’accident. Les gendarmes, qui multiplient ce type d’opérations sur l’ensemble du territoire, rappellent que la vitesse excessive reste l’un des facteurs majeurs de la mortalité routière. "Ce type de comportement met en danger non seulement le conducteur, mais également tous les autres usagers de la route", souligne un représentant de la BMo. Dans un contexte où la sécurité routière reste une priorité, les forces de l’ordre appellent à la vigilance et à la responsabilité de chacun. Respecter les limitations de vitesse, c’est préserver des vies.