Volpajola : Le feu a détruit 20 hectares. Les Canadair bloqués au sol. Le Dash arrive

En effet les deux Canadair qui avaient été demandé en renfort par le SIS de Haute-Corse n'ont été en mesure d'intervenir. L'un est bloqué par un problème mécanique sur la base de Nîmes-Garons Le second a rencontré lui des difficultés lors d'un écopage.



Dès lors c'est le Dash de la Sécurité civile qui dans le courant de la soirée devrait venir déverser sur les flammes 12 000 litres de produits retardants, de manière à réduire sa progression avant la nuit et le coup de vent qui est annoncé.

Pour l'instant le vent d'Est ne présente aucun danger mais s'il vire à l'Ouest il pourrait venir menacer le village de Volpajola qui se trouve dans l'axe de sa progression éventuelle.

Mais on n'est pas encore là.



Pour l'heure on essaye de savoir qui a pu craquer délibérément l'allumette à deux endroits différents et à un distance de 400 m ce vendredi matin en bordure du stade sur la route qui mène de Volpajola à Campitellu ?



En attendant près de 54 personnes sont mobilisées sur le terrain pour faire face à la situation mais la configuration des lieux - le feu évolue sur un terrain très accidenté - rend leur action difficile.

---

Les pompiers sont encore intervenus dans le courant de la journée à Ortiporio (1000 m2 de végétation détruite) et Ghisonaccia- Gare au lieu dit Gattone ou 5 000 m2 de végétation ont, encore, été détruite.