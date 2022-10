Volley : le GFCA, avec un nouvel effectif, fin prêt avant son premier match à domicile

Les Gaziers auront à cœur de faire mieux. Mieux qu'un dernier exercice galère, entaché par les blessures et conclu à une décevante 9e place de Ligue B. "Nous avons fait d'importantes erreurs de casting l'été dernier, regrette Sylvestre Sammarcelli, président de la section volley du GFCA. On a dû faire le dos rond mais le public a continué de nous suivre et a apprécié la combativité de nos jeunes qui se sont battus pour pallier les absences."

L'état d'esprit, l'élément au cœur des choix forts opérés à l'intersaison par le staff ajaccien. Seulement trois joueurs du groupe professionnel ont été conservés : le capitaine, réceptionneur attaquant Florian Lacassie, son suppléant et central Sebastian Roatta, ainsi qu'Antoine Carreno, libéro qui faisait partie du centre et intègre cette fois l'équipe en tant que professionnel. "On voulait garder ceux qui ont répondu présent l'an dernier, résume l'entraîneur reconduit, Frédéric Ferrandez, nouvellement épaulé par l'ex-adjoint de Poitiers, Rogerio Brizola. Pour le reste, on a travaillé très tôt en prenant le temps de discuter et d'étudier en profondeur chaque joueur que l'on souhaitait faire venir."

Le recrutement de cinq joueurs professionnels majoritairement français est un choix sportif mais aussi économique assumé. "L'an dernier, déjà, nos capacités financières ne nous ont pas permis de prendre des jokers médicaux, se remémore Sylvestre Sammarcelli sous le soleil de la terrasse de l'hôtel Campo Dell'oro d'Ajaccio. Nous avons donc pris l'option de cibler de très bons joueurs français, aussi pour qu'ils comprennent que l'on attend d'eux qu'ils se battent sur le terrain pour représenter le club, la ville et toute la Corse."

22 ans de moyenne d'âge

Frustré de l'image "catastrophique renvoyée par certains joueurs" lors du précédent exercice, le président et son staff ont fait le pari de la jeunesse. "On a beaucoup rajeuni l'équipe puisque la moyenne d'âge chute à 22 ans, détaille-t-il. C'est un groupe avec un fort potentiel et des marges de progression importantes." Un peu plus grand, aussi, que l'an dernier, avec 1m97 de moyenne de taille, le gaz' version 2022-2023 veut de nouveau tourner son regard vers le haut. Et la correction subie lors de la première journée à Nancy (3-0) ne remet rien en question, à en écouter Sylvestre Sammarcelli : "C'est un des favoris du championnat et nous n'étions à l'évidence pas prêts, à cause du début tardif de notre préparation dû au difficultés logistiques concernant les logements, etc."

Côté centre de formation, là aussi, c'est le grand ménage. Seul le réceptionneur attaquant Adrien Segalin a été conservé, et rejoint par six nouveaux membres choisis pour intégrer le gaz'. Une délégation new look qui découvrir un championnat tout aussi nouveau. "Nous avons été champions de France de N3 l'an dernier et c'était obligatoire pour maintenir l'agrément du centre de formation, rappelle le président. Depuis, la fédération a créé un championnat Élite Avenir, composé uniquement des centres de formation des clubs pro. Le niveau se relève et ça permet donc une meilleure formation des jeunes, nous laissant espérer dans six ou sept ans, avoir quelques joueurs formés au club dans notre équipe pro."

En attendant, dans un Palatinu entièrement repensé et amélioré au niveau de la buvette, du carré VIP et de l'ambiance grâce à l'achat de leds, le GFCA est prêt à faire le show ce samedi soir, dès 20 heures face à l'équipe fédérale France Avenir 24.