Volley. Le GFC Ajaccio relance l’espoir du maintien en MSL après sa victoire face à Nice

GFC Ajaccio Volley - Nice Volley : 3-2
Evolution du score : 28/26, 25/22, 12/25, 21/25, 15/13
Complexe du Palatinu
1 500 spectateurs environ
Arbitre : Mrs Adrien Isnard et Camille Gadenne
Six de départ
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Lacassie, Talon, Sambou puis Bala, Neto puis Patak, Salles entraîneur : Frédéric Ferrandez
Nice : Briggs (libéro), Dulski, Nack Miniyem, Mayo Liberman, Castelnau, Keemink, entraineur : Brice Donat
