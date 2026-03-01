Volley. Le GFC Ajaccio relance l’espoir du maintien en MSL après sa victoire face à Nice


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 14 Mars 2026 à 18:49

Grâce à un succès décisif contre Niec au tie-break (3-2), conjugué à la défaite de Saint-Nazaire à Paris, le club ajaccien aborde la dernière journée du championnat en position favorable. Les Gaziers joueront leur avenir samedi à Poitiers avec leur destin entre leurs mains.



Volley. Le GFC Ajaccio relance l’espoir du maintien en MSL après sa victoire face à Nice
GFC Ajaccio Volley - Nice Volley : 3-2
 
Evolution du score : 28/26, 25/22, 12/25, 21/25, 15/13
Complexe du Palatinu
1 500 spectateurs environ
 
Arbitre : Mrs Adrien Isnard et Camille Gadenne
 
Six de départ 
 
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Lacassie, Talon, Sambou puis Bala, Neto puis Patak, Salles entraîneur : Frédéric Ferrandez

Nice : Briggs (libéro), Dulski, Nack Miniyem, Mayo Liberman, Castelnau, Keemink, entraineur : Brice Donat
 

Volley. Le GFC Ajaccio relance l’espoir du maintien en MSL après sa victoire face à Nice




