Volley : proche de l’exploit, le GFCA cède contre Nice en quarts de finale de Coupe de France

Bis repetita dans une troisième manche menée de bout en bout, où la malice de Gill et les parpaings de Pire ont usé un contre pourtant bien en place. Proches de la rupture dans les derniers instants (20-20), les Gaziers ont suivi l’élan de leur public pour prendre les devants (25-22).



Hélas, l’essoufflement a fini par se faire sentir. Un léger coup de moins bien et surtout, une équipe niçoise faisant l’étalage de toute sa solidité défensive ont permis aux Azuréens de remettre la pression (5-8). Quelques coups de vice, l’entrée d’un Bouallègue fantastique pour conclure les échanges et, au bout, un retour de Nice (22-25).



Le coup de trop sur la tête ? Même si les Niçois ont enchaîné cinq fautes consécutives au service d’entrée dans le tie-break, leur supériorité dans le jeu a fait la différence dans le cinquième set (11-15). "Ils ont fait beaucoup de fautes au service en fin de match mais on a manqué de lucidité et ça se paye cash, regrettait l’entraîneur gazier. Ça reste un très beau parcours, on finit à un petit set de la demi… On bisque un peu ce soir, mais ça fait partie du jeu. On a vu qu’on était au niveau d’équipes comme Paris et Nice. Ça va donner de l’expérience pour la suite du championnat et, on l’espère, les play-offs."



L’objectif, rappelons-le, reste la Ligue B. Et la réception de Mende (samedi à 20h), bien loin de cette parenthèse enchantée et de son lot d’émotions.