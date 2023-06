Vol dans l'église de Saint-Roch à Ajaccio : ce qu'il s'est passé

Vol d'objets et tags à caractère obscène à l'église Saint Roch. Les actes malveillants qui visent nos lieux de culte et symboles religieux doivent cesser. https://t.co/sYpZO8rfeD

— Stéphane Sbraggia (@s_sbraggia) June 9, 2023

Il y a deux jours des graffitis ont été découverts sur le bas du clocher de l'église Saint-Roch, suscitant l'indignation de la communauté ajaccienne. De plus, plusieurs objets liturgiques ont été dérobés à l'intérieur de l'église. Suite aux informations parfois approximatives qui ont circulé le curé de la paroisse, Alain Tomei, fait une mise au point. "Face aux informations erronées relayées par certains médias et réseaux sociaux, il convient de souligner que, pour l'instant, aucun lien n'a été établi entre les graffitis et le vol des objets liturgiques." explique-t-il dans un communiqué publié ce samedi 10 juin en précisant qu'une plainte a été déposée. "Les enregistrements vidéo sont actuellement en cours d'analyse pour préciser la nature des actes perpétrés, ainsi que les intentions des individus impliqués."Le prêtre de l'église Saint-Roch a exprimé sa gratitude envers la communauté locale pour leur soutien et leur solidarité.