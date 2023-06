Voitures sans permis : À Ajaccio, un crash test pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route

Une action de prévention d’autant plus importante sur une île où le nombre de voitures sans permis ne cesse d’augmenter. « La Corse est le premier territoire au niveau national rapporté à sa population en termes d’utilisation de voitures sans permis. Nous en comptons ici 5000 de ces véhicules contre 90 000 au niveau national. C’est un véritable enjeu de sécurité sur nos routes », indique ainsi le préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, en soulignant que les voitures sans permis sur l’île ont été multipliées par deux en 10 ans. « Nous avons à peu près 300 véhicules sans permis de plus chaque année sur les routes de Corse », ajoute-t-il.



Aujourd’hui, toute personne âgée d’au moins 14 ans et détentrice du brevet de sécurité routière peut conduire une voiture sans permis après seulement huit heures de cours en auto-école. Malgré le coût important de ces véhicules, leur praticité pour les jeunes et l’alternative qu’ils offrent aux traditionnels scooters jugés trop dangereux les font se multiplier de façon exponentielle aux abords des établissements scolaires. « Il est important de dire aux jeunes que si leur famille choisit ce type de véhicules, car cela peut donner l’apparence d’une meilleure protection par rapport à un deux roues, il y a quand même des risques qui existent et qu’il est important d’adopter les comportements en conséquence », insiste le préfet alors que les chiffres de la sécurité routière en Corse restent inquiétants. En 2022, 38 personnes ont en effet perdu la vie sur les routes de l’île, soit 2,5 fois plus que la moyenne nationale. Près de la majorité de ces victimes avaient moins de 25 ans. « Un accident tragique avec décès impliquant une voiture sans permis est d’ailleurs intervenu au cours des 36 derniers mois », déplore le préfet, « D’où l’importance de prendre un certain nombre d’initiatives comme celle-ci pour sensibiliser les jeunes aux comportements à risque et leur rappeler que le risque 0 n’existe pas sur les routes, quel que soit le véhicule que l’on emprunte. Il faut vraiment adopter nos comportements pour rendre la route plus sûre pour soi-même et pour les autres ».



« Ce crash test rend visibles les risques que courent nos élèves en ayant certains comportements. Cela permet de marquer les esprits et peut-être de faire avancer les choses », note par ailleurs le recteur de l’Académie de Corse, Jean-Philippe Agresti. Au vu des commentaires qui s’élevaient des groupes d’élèves, nul doute que ces derniers resteront longtemps marqués par cette démonstration impressionnante.