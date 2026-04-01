Voile : La Swan Bonifacio Challenge est de retour à Bonifacio

Après une première escale en 2024 et une deuxième l'année suivante, les Swan 28, 36, 42 et 50 sont de nouveau présents cette année à Bonifacio avec un changement de taille à savoir une épreuve qui se déroulera sur deux semaines. Le coup d'envoi de la Swan Bonifacio Challenge sera donné par les plus petits des Swan, à savoir les 28 pieds, dès ce mercredi avec une première régate d'entraînement qui sera suivie par la cérémonie d'ouverture. La semaine prochaine c'est le reste de la flotte qui naviguera sous les falaises avec les Swan 36, 42 et 50.



Une fois de plus le port de la pointe extrême sud de la Corse accueille une épreuve de renom. Le Yacht Club de Bonifacio, présidé par Michel Mallaroni, se trouve sous les feux des projecteurs en étant au cœur du dispositif, avec le soutien de la Ville. Une belle preuve de confiance selon Michel Mallaroni.



« Dès la première venue de la Swan, le Yacht Club de Bonifacio a su répondre aux attentes des organisateurs dans le cadre de ce rendez-vous de très haut niveau », se réjouit-il, « Le fait d'être partie prenante dans une telle manifestation a été une source d'enrichissement dans bien des domaines mais cela nous a permis, également, de mettre en avant tout notre savoir-faire et nos compétences. Il a fallu, aussi, faire monter notre niveau d'exigence. Je pense que tout cela a participé, en partie, à donner envie aux organisateurs de revenir à Bonifacio dont, bien entendu, on connaît mondialement la qualité des sites et de son environnement très favorable pour la navigation de compétition avec un plan d'eau reconnu internationalement pour sa technicité en raison des conditions de vent très changeantes. Dans tous les cas c'est une belle reconnaissance pour la voile corse dans son ensemble ».



Les 28 ouvrent le bal



Pour cette nouvelle étape bonifacienne, qui frappe cette année les trois coups de la saison des Swan, ce sont les plus petits des voiliers en l'occurrence les 28 pieds qui vont ouvrir le bal. « L'équipe d'organisation a décidé cette année de mettre en avant les 28 pieds qui auront un circuit complet au plan européen avec, en plus, une finale mondiale à Miami. C'est une stratégie voulue pour que l'on puisse en ouverture de la Swan Bonifacio Challenge se focaliser sur cette catégorie, avant de laisser la place à partir de la semaine suivante aux Swan 36, 42 et 50 », précise Michel Mallaroni.



Une catégorie Swan 28 qui verra cette année l'engagement d'un voilier portant les couleurs du Yacht Club de Bonifacio dont l'équipage sera composé de marins de la Cité des Falaises mais pas seulement. « Nous avons la volonté d'associer des navigateurs d'autres ports et d'autres clubs. Nous avons de plus la chance de compter dans cet équipage deux pointures insulaires de la voile française avec Julien Bunel, vice-champion du Monde de Match Racing ; qui prépare les prochains JO et qui est présélectionné pour faire partie de l'équipage français de la Coupe de l'America et puis Julien d'Ortoli qui est Sartenais et qui a terminé 5e lors des JO de Rio en 2016. Nous voulons démontrer au travers de cet équipage que la Corse possède d'indéniables atouts en matière de voile de compétition. Ces compétences nous allons tenter de les mettre en œuvre lors des trois prochaines étapes de la Swan en Sardaigne », glisse Michel Mallaroni.



Dans tous les cas, ces deux semaines de régate dans les eaux bonifaciennes vaudront le déplacement.