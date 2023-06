Voile : Casgiu Merzu remporte le Tour des Iles

Le Club de Voile de Bonifacio a organisé le Tour des Iles, une compétition réservée aux habitables, qui s'est déroulée tout au long du week-end.

La première manche a eu lieu samedi, au départ de la Cité des Falaises, et a conduit la douzaine de voiliers jusqu'au port sarde de La Maddalena, après un parcours de 25 milles effectué sous un vent d'est atteignant jusqu'à 12 nœuds. Freydyann, skippé par Bibi, a été le premier à franchir la ligne d'arrivée, suivi de Casgiu Merzu, mené par Stéphane Beaumes, et d'Espresso, dirigé par Cédric Hoffamn.



Les équipages sont repartis en mer dimanche en milieu de matinée pour le parcours retour en direction de Bonifacio. Peu après le départ de La Maddalena, le vent d'est de 15 nœuds a tourné au nord-est, atteignant jusqu'à 30 nœuds, accompagné par moments d'une pluie violente. Bibi sur Freydyann s'est de nouveau imposé en temps réel.

En ce qui concerne la victoire en temps compensé, c'est Stéphane Beaumes sur Casgiu Merzu qui a devancé Bibi (Freydyann) et Espresso (Cédric Hoffman).



Stéphane Beaumes, déjà vainqueur de l'Estival Cup à Porto-Vecchio une semaine auparavant, consolide sa position en tête du Challenge de l'Extrême Sud, dont la prochaine manche aura lieu en septembre avec le Trophée Nicolai.