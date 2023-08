Vizzavona : le randonneur retrouvé sain et sauf

Le randonneur, un citoyen tchèque d'une soixantaine d'années s'était séparé du groupe de 5 à 6 dont il faisait partie samedi matin vers 10 heures en donnant rendez-vous à ses partenaires de randonnée à Punta di l'Oriente.Mais à l'heure des retrouvailles, point de randonneur.A 22h30 l'alerte était donnée. Aussitôt 5 hommes du groupe de montagne des sapeurs-pompiers de Haute-Corse et un chien se sont mis à sa recherche. Ils ont été bientôt rejoints par des hommes du centre de secours de Bocognano qui ont exploité, en vain, toutes les pistes du secteur en 4X4.Interrompues à 4h30, les recherches ont repris vers 10 heures ce dimanche matin avec cette fois le concours de Dragon 2B l'hélicoptère de la Sécurité civile.L'homme a été finalement retrouvé à l'opposé de l'endroit où il avait rendez-vous.Très affaibli, il a été évacué sur l'hôpital de Corte où il a été admis.Avec cette intervention et celles qui ont précédé qui a suivi un peu plus tard au-dessus de Corte qui a encore nécessité l'engagement des moyens de secours, le SIS de Haute-Corse recensait plus de 6 opérations du même type opérées en quelques heures.Plus que jamais il est indispensable de rappeler les consignes qu'il convient de respecter lorsque l'on effectue des randonnées en montagne comme nous le rappelait récemment l’adjudant-chef Laurent Acquaviva, conseiller technique secours en montagne pour le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse.