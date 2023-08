Les secours en montagne se multiplient en Corse : les consignes de prudence élémentaires à respecter

C’est un début de mois d’août chargé pour les secours en montagne. Ces derniers jours, les interventions se sont multipliées dans les massifs corses pour retrouver des randonneurs égarés, ou pour venir en aide à de nombreux blessés. Rien que sur cette semaine, ce sont ainsi une quinzaine de secours qu’a effectué le Groupe Montagne des Sapeurs-Pompiers de Haute-Corse, après un mois de juillet plutôt calme. Des interventions bien sûr liées à une augmentation de l’activité en montagne, mais aussi à une certaine part d’imprudence de la part de publics qui ne sont pas toujours forcément conscients des dangers. « Certaines personnes ne sont pas préparées physiquement, d’autres ne prennent pas les bonnes informations au départ, n’arrivent pas à se repérer et se perdent », relève l’adjudant-chef Laurent Acquaviva, conseiller technique secours en montagne pour le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse.



Comme chaque année, un rappel des consignes de prudence basiques s’avère de facto indispensable. « Je pense qu’il y a parfois une certaine méconnaissance des lieux et que les gens ne partent pas avec tout ce qu’il faut », concède ainsi l’adjudant-chef Laurent Acquaviva en développant : « Avant de partir il faut toujours bien préparer son sac en fonction de l’itinéraire que l’on a choisi, dans lequel on n’oublie pas de mettre un vêtement de pluie, de quoi se protéger du froid mais aussi du soleil ».



Par ailleurs, il insiste sur le fait qu’il est indispensable de toujours bien prendre les informations sur la topographie et de se renseigner sur les conditions météorologiques avant de partir. « Il faut également absolument prévenir quelqu’un de la randonnée que l’on va faire, essayer de ne pas se déplacer seul et si on part ensemble ne pas laisser la moitié du groupe derrière soi », instille-t-il en notant l’importance de la préparation physique et de la connaissance de ses limites afin de ne pas se blesser. « Il faut être capable de renoncer, de revenir sur ses pas et ne pas forcément insister si c’est trop compliqué afin de ne pas se mettre en danger », martèle-t-il.



Afin d’éviter la chaleur, la dégradation des conditions météorologiques en journée mais aussi de se faire surprendre par la tombée du jour, le conseiller technique secours en montagne ajoute encore qu’il est nécessaire de partir tôt le matin, afin de revenir le plus tôt possible dans la journée. « Enfin il faut savoir passer un appel au 112 pour éventuellement donner l’alerte », souligne-t-il encore. Des appels aux secours qui dans les cas les moins graves s’avèrent souvent salutaires pour aider certains égarés à retrouver leur chemin.