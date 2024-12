Visite du Pape à Ajaccio. Quelle météo prévue dimanche ?

La déambulation historique du Pape François dans les rues d’Ajaccio et la Sainte Messe au Casone se dérouleront-elles sous la pluie ce dimanche ? C’est la question que se posent les milliers de fidèles qui ont prévu d’assister à cet évènement exceptionnel dont la quasi-totalité des séquences est prévue en plein air.



Si à six jours de l’évènement les prévisions restent encore incertaines, du côté de Météo France on se veut plutôt rassurant. « Pour le moment, on prévoit du gros mauvais temps vendredi, avec un vent assez fort. Une amélioration est prévue samedi, avec des précipitations qui devraient rester en mer sur la frange occidentale, même si celles-ci seront proches du littoral, et qu’il sera possible d’avoir quelques petites précipitations sur Ajaccio », dévoile Jean-Marc Malsitano, prévisionniste Météo France à Ajaccio en ajoutant : « Dimanche, a priori, le temps sera plus sec. Il n’y aura pas non plus de vents violents, même pour les bateaux la mer ne sera pas spécialement agitée ». Ces prévisions nécessiteront toutefois d’être affinées dans le courant de la semaine.