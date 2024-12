Visite du Pape : Corsica Linea mobilisée pour héberger organisateurs et forces de sécurité

Depuis les premières rumeurs de la venue du Pape François à Ajaccio ce dimanche, tous les hôtels et locations meublées de tourisme de la ville ouverts à cette époque de l’année ont été pris d’assaut. Au point qu’il est aujourd’hui difficile de trouver une chambre libre et que des modes d’hébergement alternatifs ont dû être trouvés.



« Comme il y avait saturation à terre à Ajaccio, l’organisation et les forces de l’ordre se sont retournées vers nous pour proposer des solutions », dévoile Pierre-Antoine Villanova, le directeur général de la Corsica Linea, en ajoutant « Nous jouons donc notre rôle de support logistique, comme nous l’avions déjà fait durant le MED 7 en 2020 ».



Pour ce faire, deux bateaux de la compagnie maritime vont être mobilisés durant les prochains jours. « Le Monte d’Oro est à Ajaccio depuis lundi matin. Il est parti de Marseille avec une trentaine de remorques et des membres de l’organisation. Il héberge une centaine de membres de l’organisation durant toute la semaine, ainsi qu’environ 220 membres des forces de l’ordre à partir de vendredi soir », détaille Pierre-Antoine Villanova, « Le Danielle Casanova part quant à lui ce soir de Marseille pour arriver demain matin à Ajaccio avec près de 800 membres des forces de l’ordre ».



Ces deux navires dits « flotels » resteront à quai jusqu’à lundi soir.