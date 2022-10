"Virades de l’Espoir" à Biguglia : une première réussie

Les Virades de l’Espoir sont organisées par l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».Créée en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants, l'association se consacre à l’accompagnement des personnes malades et de leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la maladie.Ainsi, "Vaincre la Mucoviscidose organise son action autour de quatre missions prioritaires : guérir, soigner, améliorer la qualité de vie, et informer et sensibiliser.Reconnue d’utilité publique, elle est agréée par le Comité de la charte du don en confiance et habilitée à recevoir des legs, des donations et des assurances-vie.Les Virades de l’espoir, événement historique de l’association, reviennent en force cette année après les années de pandémie.« Nous avons choisi la ville de Biguglia cette année car mobiliser les gens dans une petite localité est peut-être plus facile » explique Pierrette Quilici-Cot, déléguée territoriale adjointe de l’association pour la région Corse-Côte d’Azur. « On a reçu un excellent accueil de la municipalité et une écoute attentive. Aujourd’hui l’association regroupe une quinzaine de bénévoles sur l’île».Alors que Pierrette retourne au stand donner un coup de main pour les inscriptions, Tony Richard, kiné de profession, délégué départemental, prend le relais. « On parle peut-être moins de notre association car la maladie touche moins de monde que le cancer par exemple. En Corse on recense une trentaine de patients. Le plus jeune à moins de 1 an, c’est une maladie génétique, le plus âgé, la quarantaine ».Et quand on lui demande si des progrès sont accomplis dans le domaine de la recherche, le jeune homme se veut plutôt optimiste : « Aujourd’hui l’espoir pour tous les patients de mieux vivre est envisageable grâce aux avancées de la recherche. Kaftrio, le plus efficace des nouveaux traitements, est depuis peu disponible sur le marché. C’est une réelle avancée car ce médicament réduit de façon spectaculaire certains symptômes, notamment les affections pulmonaires invalidantes ».Les poumons sont en effet les premiers organes affectés par la maladie. D’où la symbolique de la marche et du slogan « Gardons le souffle du combat ».Pierrette nous rejoint alors que Tony s’affaire autour des dossards. « Le but principal de ces virades est de sensibiliser et d’informer sur la maladie. Ensuite, elles constituent une petite source de revenus pour l’association et pour faire avancer la recherche. D’où des actions dans différentes régions de l’île. Dans quelques jours nous organiserons un grand concours de boules à Corte avec l'associu Soffiu di vita ».L’heure du départ approche…. Elles et ils sont désormais une cinquantaine à avoir revêtu le tee-shirt blanc aux couleurs de l’association pour participer à la marche de 5 km. Un aller-retour du Marché couvert qui jouxte la mairie au village lui-même.Les marcheurs au grand cœur sont encadrés par les bénévoles en tee-shirt vert, le vert de … l’espoir. En tête, lui aussi en vert, Jean-Charles Giabiconi, le maire de la ville. « Pour nous c’est très important d’aider à notre niveau de telles associations. On privilégie ces contacts car ce sont de petites structures associatives et ont vraiment besoin d’aides. L’opération sera certainement renouvelée».