Violent orage à la mi-journée sur la Balagne

En Balagne, le ciel maussade du tout début de matinée s'est subitement obscurci peu avant midi pour laisser la place à un violent orage qui aura duré un peu plus de 30 minutes.

D'un seul coup le mercure a chuté de plusieurs degrés avant que l'orage en approche n'éclate.

Un véritable déluge qui en quelques minutes paralysait la circulation, avant de provoquer des inondations et ci et là des coulées de boues assez impressionnantes avec des éclairs qui illuminaient le ciel avant de tonner.

Des plaques d'égouts étaient soulevées par la force de l'eau;

Des inondations étaient signalées mais sans véritable danger, au point de nécessiter une intervention rapide des pompiers.

Vers 12h40 la pluie avait cessé mais le ciel restait menaçant.