Violences sexuelles hors famille : les plaintes ont augmenté de 24% en 2021 sauf en Corse

Après une stagnation entre 2019 et 2020, année marquée par la crise sanitaire du Covid, le nombre de plaintes reprend sa très forte progression débutée en 2017. Les faits dénoncés sont pour une large majorité (73%) des violences sexuelles physiques (viol ou tentative de viol, agression ou atteinte sexuelle) et les victimes déclarées sont pour la plupart des femmes (86%) et pour plus de la moitié des mineurs (55%), selon l'étude du service statistique de Beauvau (SSMSI).

Du côté des auteurs, 48.294 personnes ont été mises en cause en 2021 pour ces crimes et délits, presque exclusivement des hommes (96%), le plus souvent majeurs (73%).

Le nombre de plaintes pour des crimes ou délits sexuels commis hors du cadre familial a progressé de 24,1% l'an dernier, une hausse liée à la plus grande sensibilisation du public à ce sujet, selon les associations féministes, qui regrettent toutefois les nombreux classements sans suite.Les services de police et de gendarmerie ont enregistré l'an dernier 71.835 plaintes pour des crimes ou délits sexuels commis hors du cadre familial, soit une hausse de 24,1% par rapport à 2020, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur dévoilés mercredi.Ces chiffres doivent être contextualisés avec la faible propension des victimes à signaler les faits qu'elles ont subis. «Moins de 10% des victimes de violences sexuelles commises hors du cadre familial portent plainte», souligne le SSMSI. Cette augmentation du nombre de plaintes s'inscrit «dans le contexte de libération de la parole impulsé par le mouvement #Metoo à compter de 2017/2018», note l'étude.Les associations féministes considèrent elles aussi que cette hausse est liée à une plus grande sensibilisation à ce sujet du public et en particulier des femmes. «Les violences contre les femmes ont toujours été omniprésentes», souligne auprès de l'AFP Fabienne El-Khoury, l'une des porte-parole d'Osez le féminisme. «C'est la sensibilisation des femmes qui a augmenté, elles savent ce qu'est une agression, qu'elles peuvent porter plainte si un homme leur touche les fesses, par exemple».Pour Sophie Barre, membre de la coordination nationale de #NousToutes, les femmes «se sentent plus légitimes à présent pour franchir la porte du commissariat et porter plainte» contre des comportements «acceptés comme une fatalité» auparavant. Dans le détail, de plus en plus de victimes déposent plainte plusieurs semaines, mois ou années après la commission des faits dénoncés.Ainsi, les faits commis avant 2021 représentaient 40,7% des infractions sexuelles hors cadre familial enregistrés. En 2017, ce chiffre était de 31,8%. Les associations féministes estiment toutefois qu'il subsiste un problème de taille: la réponse de la justice à ces plaintes. «Elle est catastrophique, les faits ne sont pas condamnés, la majorité des plaintes est classée sans suite», dénonce ainsi Sophie Barre.Les associations plaident pour la création d'une justice spécialisée sur les violences sexistes et sexuelles. Un projet auquel le gouvernement n'est pas fermé: il a récemment lancé une mission parlementaire pour réfléchir à une telle justice spécialisée. Ses conclusions sont attendues début mars.En France, les femmes sont plus souvent victimes dans les grandes villes, selon les données de Beauvau. Si le nombre de victimes par habitant est très homogène entre les différents départements, Paris fait exception: la capitale enregistre un nombre de victimes par habitant (de 15 à 64 ans) très supérieur à tous les autres, de 1,8 victime pour 1.000 habitants, contre une moyenne de 1,1 dans le reste du pays.Une tendance qui se confirme en 2022 puisque le nombre de plaintes pour violences sexuelles déposées dans la capitale a progressé de 30% par rapport à 2021, avait indiqué en septembre la procureure de la République de Paris. Autre exception: la Corse, qui enregistre le plus faible nombre de victimes par habitant, 0,6 pour 1000 habitants.