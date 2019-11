Violence à l’égard des femmes : « Une femme d’exception » pour le club Soroptimist de Bastia

L’ONG Soroptimist International, représentée à l’ONU, créée en 1921, est la première organisation mondiale de femmes engagées dans la vie professionnelle et sociale. Prés de 75 000 membres répartis dans 3000 clubs et 4 fédérations dans 130 pays œuvrent ensemble sur le terrain à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et la condition de la femme, l’égalité, le développement et la paix. Le SI se veut être « une voix universelle pour les femmes ».





Chaque année le SI collecte plus de 7 millions de dollars et met en œuvre plus de 4000 projets pour aider un million de femmes et de filles dans le monde. Suivant sa devise « Comprendre Défendre Entreprendre », le SI s’engage aussi bien au niveau local que national ou international dans des projets et des actions concrètes, visant notamment l’éducation des femmes et des filles, l’autonomisation et le leadership des femmes, la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, la santé et l’environnement