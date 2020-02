Ville di Pietrabugno accueille des composteurs partagés

A l'heure où les poubelles débordent, le Syndicat de valorisation des déchets (Syvadec), en collaboration avec la Communauté d'agglomération de Bastia et la commune de Ville di Pietrabugno a mis en place ce mercredi 26 février, trois bacs de composteur partagé à l'Arboretum. C'est la 27ème installation de ce type en Corse et la deuxième sur le territoire de la CAB après celui de Lupinu installé il y a un an et demi.





Les habitants de Bastia Cap et des immeubles environnants pourront ainsi y amener leurs bio-déchets ce qui permettra une fois le processus de compost achevé, de faire de l'engrais pour le jardin partagé qui ouvrira prochainement en ces lieux.

Les biodéchets représentent un quart de notre poubelle grise soit près de 4 000 tonnes de déchets triables et facilement recyclables. Les composteurs partagés installés peuvent traiter chacun 2 tonnes de biodéchets qui seront ensuite réutilisés dans les plantations.



Un jardin partagé pour retrouver du lien social

D'ici peu ouvrira un jardin partagé 200 m2 faisant partie de l'Aboretum, un lieu de 2 000m2 de nature où les scolaires peuvent se rendre pour découvrir des arbres et espèces méditerranéennes. L'association d'habitants en charge du jardin partagé "Un pezzucciu di natura" a désigné 8 familles qui s'étaient inscrites à la mairie pour cultiver une petite parcelle de ce jardin. Ce lieu de rencontre a ainsi pour but de favoriser le lien social entre les habitants.



Pour venir jeter vos biodéchets rendez-vous à l'Arboretum à Ville di Pietrabugno ( à droite en continuant après l'école le Kallisté).