Ville-di-Pietrabugno : Un "Clap" à ne pas manquer le 23 juillet

Le trio est composé d’Emmanuelle Mariini au piano et à l’orgue, Sybille Allemand au piano et Anne-Laure Allegre au chant.

« La rencontre d'Armunia et Kýma-Duo, c'est l'expression des passions et on proposera au public de nous accompagner ce soir là dans nos univers, nos émois, nos coups de cœur et souvenirs » expliquent les membres du trio.





« Clap » ?

Un large répertoire, du baroque au contemporain, avec de fortes allusions aux musiques qui ont illustré des images…

CNI vous présente ce trio envoutant.