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Ville-di-Petrabugnu : une voiture détruite par un incendie


La rédaction le Lundi 6 Avril 2026 à 18:50

Une voiture a été entièrement détruite par un incendie, ce lundi aux alentours de 4h30, sur le parking d’une résidence de Ville-di-Pietrabugno.
Le feu, dont l’origine n’est pas connue à ce stade, s’est rapidement propagé au véhicule, qui a été ravagé par les flammes. La scène (Photo et vidéo Océane Baldocchi) s’est déroulée sous les yeux inquiets des habitants de la résidence, réveillés en pleine nuit par le sinistre.







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