Viggianello : La commune dépose plainte contre le Syvadec après une suspicion de pollution sur l’ancien centre d’enfouissement

Y a-t-il eu des dysfonctionnements sur l’ancien centre d’enfouissement des déchets de Viggianello ? C’est en tous cas que pense la commune qui a déposé plainte le 9 avril contre le Syndicat de revalorisation des déchets (Syvadec) en charge du site, comme le révélaient nos confrères de France 3 Corse Via Stella il y a quelques jours.



Fermé depuis juillet 2021, le site abrite toujours deux bassins, l’un contenant des lixiviats, « jus » produits sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la fermentation des déchets enfouis, et l’autre des eaux de pluie. Or, suite à un épisode pluvieux début mars, la commune a constaté une hauteur anormale du premier bassin, laissant craindre une potentielle pollution. Contacté par CNI ce vendredi, le maire de Viggianello, Joseph Pucci, n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet, confirmant seulement que suite à cette observation, un constat d’huissier a été réalisé sur site et qu’une plainte a été déposée dans la foulée à la gendarmerie de Propriano.



Du côté du Syvadec, on se veut toutefois rassurant. « Nous sommes très sereins face à cette plainte dans la mesure où il n’y a jamais eu de problème environnemental sur ce site, il n’y a pas eu de débordement du bassin de lixiviat et encore moins de reversement d’un bassin à un autre », indique Catherine Luciani, la directrice du syndicat en assurant que « c’est essentiellement la pluviométrie qui explique le niveau du bassin ».



« Le niveau du bassin est haut en fin d’hiver comme chaque année car c’est la fin de la saison des pluies. Comme chaque année nous avons diligenté le traitement du lixiviat qui est toujours en cours et qui permet de le pomper de façon à redescendre en dessous du niveau normal prescrit dans l’arrêté préfectoral du site », insiste-t-elle en estimant qu’il n’y a donc « rien d’alarmant, ni d’inhabituel, ni de dangereux pour l’environnement dans ce qui se passe sur le traitement du lixiviat actuellement »



« Nous comprenons toutes les inquiétudes qui peuvent s’exprimer. Nous travaillons en totale transparence y compris avec la commune de Viggianello qui peut s’adresser directement à nous quand elle a des questions ou des inquiétudes sur le fonctionnement du site », glisse-t-elle encore.