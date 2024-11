Vide-dressing à Bastia : une journée d’animations sous le signe du recyclage et de la découverte automobile

Pour cette édition d’automne – la seconde session ayant lieu au printemps – l’événement réunira 70 stands soigneusement installés en haut de la place emblématique de Bastia. Bien que l’offre soit variée, elle reste distincte des traditionnelles « puces » du dimanche : pas de meubles ni de jouets ici, mais une riche sélection de vêtements, chaussures, sacs, chapeaux, bijoux et autres accessoires. Outre le plaisir de chiner, cette initiative s’inscrit dans une démarche écologique, cherchant à encourager le recyclage et la réutilisation de produits de seconde main.



En parallèle du vide-dressing, une exposition de voitures de collection ravira les passionnés d’automobiles anciennes. Organisée par Jules Evangelista et son « Young timers Club Bastiais », elle présentera une vingtaine de modèles mythiques des années 80. Les visiteurs pourront ainsi admirer des 205 GTI, Golf GTI, Porsche 911, et Clio Williams, symboles de toute une génération de véhicules de caractère.



Cette journée sera également marquée par des performances artistiques. Ghislaine et Valérie, organisatrices de l’événement, ont invité le club de danse « Ballerina » qui, fort de son récent succès aux championnats internationaux de Rome, assurera des démonstrations. La bande-son de cet événement sera assurée par DJ Mojo, qui viendra poser son ambiance musicale pour accompagner les visiteurs.



De quoi combiner shopping écoresponsable, plaisir visuel et divertissement, pour une journée placée sous le signe de la convivialité sur la place Saint-Nicolas.