Victimes d'un incendie en août, les Secondi, boulangers de Lecci, témoignent

Tout de même, les dégâts sont conséquents. Le four à pain électrique a été détruit, de même qu'un pétrin. Les chambres de pousse, dans lesquelles le boulanger fait gonfler le pain avec la levure, sont inutilisables. "Tout ce qui était dans le laboratoire avait fondu, mais par endroits, on a retrouvé des sacs de farine, intacts", s'étonne le fils Secondi. Pour la famille, aucun doute : le feu est d'origine accidentelle et trouve son origine dans un dysfonctionnement électrique sur le four à pain, suite à la programmation du préchauffage (*).



"J'ai tout évacué"



Ces trois mois qui ont suivi le sinistre, Christophe Secondi ne veut plus en entendre parler aujourd'hui : "Je les ai très mal vécus. J'ai tout évacué de ma tête." Ont-il subi des vacances forcées en plein mois d'août ? Une période d'inactivité ? Rien de tout cela, affirment les Secondi : "On est rapidement pris dans une tornade de paperasse", souligne Christelle. "On n'est pas allé une seule fois à la plage. Au contraire, on passait à la boulangerie tous les jours", affirme Anthony.



En tant qu'employeurs, les Secondi ont essayé d'éviter autant que possible le chômage partiel pour leurs employés : "Ceux qui avaient suffisamment de jours de vacances, on les a mis en congés payés tout le mois d'août pour ne pas qu'ils aient de perte de salaire." Les réparations ? "Elles sont normalement prises en charge par les assurances, mais pour le moment on a dû avancer l'argent", précise, prudent, Anthony Secondi.



Le 6 novembre à 6 h 30 du matin, "c'est la boule au ventre" que les Secondi ont rouvert les portes de leur boulangerie. Une nouvelle équipe de douze, bientôt quatorze personnes, a été reconstituée. "La veille, on a remis un coup de propre et on a tout vérifié, pour la 83e fois", souffle Anthony. Son père Christophe s'est revu en 2006, l'année où il a ouvert la boulangerie devenue depuis une institution dans la région porto-vecchiaise : "C'était comme quand j'avais démarré et que je me demandais si ça allait marcher, si les clients seraient là. Le même stress", confie le gérant.



Et au bout de cinq jours de réouverture, ils se rendent compte que rien n'a vraiment changé : "Notre clientèle est au rendez-vous", apprécie Christelle. Entre deux baguettes de pain, les habitués disent leur plaisir de pouvoir enfin revenir. La boulangère a adoré une seule chose durant ces mois de fermeture douloureux : "Des clients nous mettaient des petits mots de sympathie sur les pylônes de l'entrée, à l'extérieur." Eux aussi avaient un peu, sans doute, le sentiment de faire partie de la famille.



(*) L'enquête qui a été ouverte est toujours en cours, précise la gendarmerie.