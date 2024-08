Via Corsica : Attention à cette offre de carte de transport gratuite, c’est une arnaque

Le message trompeur, qui se veut attrayant, commence par un "Félicitations !" et promet l'achat d'une carte Via Corsica. Il continue en indiquant que la Collectivité de Corse lance un nouveau concours, distribuant 400 cartes pour permettre aux habitants de voyager gratuitement pendant six mois. Pour participer, les utilisateurs sont invités à répondre à une courte enquête de trois questions, après quoi ils pourraient choisir une carte de transport d'un prétendu leader mondial du marché.



Cependant, le Chemin de Fer de Corse met en garde que ce lien redirige en réalité vers une escroquerie. Ils rappellent que la véritable carte Via Corsica s'obtient uniquement sur abonnement et non par le biais de concours ou d'enquêtes en ligne.