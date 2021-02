Via Campagnola : "la mission d’installation des futurs agriculteurs doit revenir à l’ODARC"

Manque de techniciens, réclamés à cor et à cris par la Chambre du Sud auprès de leurs homologues du Nord, sans succès

Mise sous tutelle de la Chambre du Sud

Endettement…

Durant le Conseil d’Administration de l’ODARC de décembre 2020, discussion a été engagée sur le thème du processus d’installation et d’accompagnement des jeunes agriculteurs.Des défaillances sont pointées du doigt. Elles ne sont ni récentes ni méconnues des acteurs du monde agricole insulaire. Des installations se font, malgré des ratios aberrants où le modèle économique est trop dépendant des primes (qui sont par ailleurs des compléments nécessaires à une production plus qualitative). Le long parcours du « jeune » auprès des services des Chambres n’empêche donc pas ces graves écueils ; mais il rendrait incompréhensible aux yeux du « candidat» tout rejet de dossier en Commission finale d’évaluation.Le Président de l’ODARC a alors soumis sa proposition au vote : une reprise de la mission d’installation et d’accompagnement des futurs agriculteurs par l’ODARC. Tel que prévu dans le code rural, cette mission, en Corse, est bien dévolue à l’ODARC. C’est pourquoi, jusqu’alors, l’ODARC établissait une convention avec les Chambres, qui devenaient prestataires de cette mission, pour le compte de la CDC.Le vote du Conseil d’Administration de l’ODARC a été très fortement majoritaire. Les élus de Via Campagnola siégeant au CA ont bien entendu soutenu cette proposition.Les Chambres ont quant à elles beaucoup à faire pour réussir leur fusion. Voici où elles devraient concentrer toutes leurs énergies, désormais, plutôt que de tenter de préserver une escarcelle de pouvoir. Ce chantier est même pharaonique au vu des contraintes actuelles :Préparer les agriculteurs de demain c’est avant tout leur apprendre à produire, en maitrisant tous les enjeux d’un environnement de plus en plus complexe.