Vezzani : Le succès ne se dément pas pour A Festa di u Legnu

Dès 8 heures ce samedi matin, les premiers artisans ont commencé à installer leurs stands dans le village de Vezzani. Menuisiers, ébénistes, tourneurs sur bois et couteliers se préparaient à accueillir le public, qui est encore une fois attendu en nombre pour cette 27e édition d'A Festa di u Legnu è di a Furesta. Simultanément, les professionnels de la filière bois prenaient place dans la fraîcheur de la forêt de Padula, sur la commune de Nuceta, autour de la grande fontaine aux eaux pures.





Le PNRC, l'ONF, les forestiers-sapeurs, la Société mycologique corse, ainsi que divers acteurs institutionnels s'activaient pour présenter les multiples facettes de la gestion forestière. Les agents de l'ONF et les forestiers-sapeurs, responsables de l'entretien et de la préservation des forêts insulaires, ont expliqué l'importance de leur travail. Marine Guidicelli, chargée de communication pour l'association A Leva, souligne : « Leur présence est essentielle pour sensibiliser les visiteurs sur la gestion des forêts, leur entretien, ainsi que les activités liées, comme le bûcheronnage ou la transformation du bois. Par exemple, le pin lariccio est utilisé pour fabriquer des poutres, des planches, des tuiles pour les toits et aussi pour les granulés de bois de chauffage. »