Vernissage à Calvi de la galerie "La Vill Art" by... Antoine PInelli

C'est dans une ambiance très décontractée qu'a eu lieu jeudi soir le vernissage de la première galerie d'art baptisée "Vill Art", au coeur même du palace 5 étoiles de "La Villa" à Calvi.

Antoine Pinelli, maître des lieux, entouré de plusieurs artistes, accueillait ses nombreux invités, ravis et impressionné par la qualité de l'exposition proposée.

" Je suis passionné d'art depuis mon adolescence et j'ai rapidement compris que c'était ma voie. Aussi,, c'est tout naturellement que j'ai choisi de me consacrer pleinement à l'art en ouvrant cette galerie au sein même de l'hôtel de mes parents.

Le vernissage de cette galerie est le fruit d'un travail de prospection, de rencontres et d'échanges.

Pour cette première, j'ai choisi de présenter des oeuvres d'artistes de renommée mondiale comme l'artiste graffeur et peintre JonOne, le sculpteur et plasticien Julien Marinetti mais aussi des artistes en devenir comme Mulia qui a des origines corses, Thibault DLL, Meaghan Matthews,, Cavi, Dominique Reginensi, Fred Allard, Robert Combas..."



Et d'ajouter: " J'espère que cette première de "La Vill Art" n e sera pas l'unique. J'ai en effet en projet d'ouvrir dans les prochains mois une seconde galerie rue de Sèvres à Paris où je réside une grande partie de l'année et une troisième l'été prochain à Saint-Tropez" avant de conclure: " "Une partie des sommes récoltées sera remise au Centre Hospitalier Calvi-Balagne".



En découvrant les oeuvres exposées, outre les célèbres sculpture de Julien Marinetti, le public a été sous le charmes du sac à main "Birkin 40" en crocodile de chez Hermes, pièce unique signée de JonOne où encore cette toile de Dumè Pop Art inspiré du film culte "Pulp fiction" ou encore les oeuvres fascinantes de Mulia qui donne libre à son instinct de création.

Thibault DLL est aussi omniprésent dans cette exposition qui se poursuivra jusqu'au mois d'octobre et où l'artiste donne libre court à son imagination qu'il exprime avec talent et audace.

C'est du reste en sa compagnie, au bord d'une des piscines du palace calvais, autour d'un cocktail que l'artiste s'est assis devant une toile vierge pour exprimer cette passion de la peinture.