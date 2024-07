Verdict de la DNCG : l'AC Ajaccio évoluera bien en Ligue 2 la saison prochaine

Les supporters ajacciens peuvent être rassurés : l'AC Ajaccio évoluera bien en Ligue 2 la saison prochaine. Après avoir été rétrogradé par la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion le 27 juin dernier en National 1, les Ajacciens ont finalement été autorisés à disputer le championnat de Ligue 2. Dans son communiqué , l'ACA indique que : "Ce jeudi 11 juillet, le club était auditionné par la DNCG dans le cadre de l'examen de son budget 2024-2025. Après avoir été rétrogradé dans le championnat National à l'issue de la première instance, l'AC Ajaccio réintègre le championnat de Ligue 2 ! C'est la décision prise, ce jour, par la commission de la DNCG suite à cette nouvelle audition. Une audition réussie par nos dirigeants et en particulier par notre actionnaire Jean-Noël Fattaccioli qui a répondu aux attentes de la DNCG. Ces conditions réunies permettent désormais au club d'envisager sa 27ème saison consécutive au niveau professionnel. L'ACA est heureux de compter sur le soutien de ses actionnaires, dirigeants, salariés, supporters et partenaires. L'Orsu hè eternu !"



Dès la décision intervenue en première instance, le club acéiste avait annoncé faire appel "pour fournir les documents requis et apporter entière satisfaction à la DNCG. M. Fattaccioli, vice-président du club en charge des finances, s’est engagé auprès de la DNCG pour apporter les éléments demandés dans le délai imparti. Les dirigeants demeurent confiants pour le passage du club en appel et pour sa réintégration dans le championnat de Ligue 2". Deux jours plus tard, lors d'une réunion sous tension avec l'ensemble de ses supporters, les dirigeants ajacciens avaient estimé "avoir 10 chances sur 10 d'évoluer en Ligue 2", preuve déjà d'une grande confiance en la décision des instances nationales.



Un mercato qui a déjà commencé



Dans l'attente du verdict, qui a été rendu ce jeudi en fin de matinée, les dirigeants ajacciens avaient cependant débuté leur mercato, en nommant Mathieu Chabert comme entraîneur principal et en enregistrant le retour de Julien Anziani, 25 ans, en fin de contrat à Dunkerque. Un mercato qui pourrait s'accélérer ces prochains jours, avec cinq joueurs attendus d'ici le début de la saison fixée le 17 août et la réception de Rodez au stade Michel-Moretti. Le groupe professionnel a d'ailleurs repris le chemin de l'entraînement ce mercredi 10 juillet, et le club peut maintenant envisager la suite avec sérénité.