Vents violents en Haute-Corse : seulement quelques dégâts

Dans la nuit de dimanche à lundi les pompiers de Haute-Corse sont intervenus une dizaine de fois à cause des vents violents qui ont sévit sur la partie nord de l'île.

Dans la région bastiaise, de nombreux arbres, guirlandes de décoration de noël tout juste posées, panneaux de chantier, volets et taules ont été arrachés. A Bastia, un lampadaire est tombé au niveau du boulevard Giraud. Les équipes techniques de la Mairie de Bastia sont mobilisés dès ce lundi matin pour réparer les légers dégâts.



Dans la commune de Brando une routière menaçait de tomber mais les pompiers sont arrivés sur place. A Cagnano cette fois, le vent a fait tombé un arbre sur une ligne téléphoniques, les pompiers sont vite intervenus.



Les chutes d'arbres ont entrainé des perturbations sur la voie ferrée, donnant quelques retards de 30 minutes à une heure aux trains reliant Bastia, Ajaccio et Calvi.