Vents violents : La Corse passe en vigilance orange

Les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ont été placés en vigilance orange "vent" pour la journée de mercredi 20 novembre 2024, annonce Météo-France dans son bulletin publié mardi après-midi. L'alerte débutera dès 8 heures et durera jusqu'à 20 heures.



Le vent de Libeccio va se renforcer au cours de la nuit de mardi à mercredi, devenant tempétueux dès le matin du 20 novembre. Ce phénomène entraînera des rafales sur l'ensemble de l'île. Dès le matin, les rafales devraient être particulièrement fortes : Météo-France prévoit des pointes allant de 110 à 130 km/h sur la région de Bastia. En Balagne et sur le relief, les rafales seront encore plus impressionnantes, atteignant de 120 à 150 km/h, voire un peu plus localement. Sur le Cap Corse, ces rafales devraient culminer entre 160 et 180 km/h, avec des conditions de vent extrêmes tout au long de la journée.



L'épisode venteux se poursuivra donc toute la journée de mercredi. Le vent commencera à se calmer progressivement en soirée, vers 20 heures, selon les prévisions.