Vent violent : des rafales jusqu'à 171 km/h en Balagne et des vols retardés

Ce lundi 21 février, un vent violent s'est abattu sur la Haute-Corse où l’alerte jaune avait été déclenchée par Météo France. En début d' après-midi de violentes rafales, qui ont oscillé entre 101 et 172 km/h sur la Balagne , et 171 km/h sur le Cap Corse ont été enregistrés par les services météorologiques. "L’épisode de vent violent est en place : on a déjà observé ces dernières heures 172 km/h sur l’île Rousse, 171 km/h à Cagnano , sites particulièrement exposés, et 113 km/h à Porto-Vecchio." , i ndiquait Météo France ce sur son site ce lund i soir.



Si le passage de cette énième tempête de vent n'a pas entraîné trop d'interventions des secours, de nombreux vols ont été retardés ou détournés, ce lundi 21 février, de leur aéroport de départ ou de destination à cause des vents violents.



Plusieurs avions à destination ou en provenance des aéroports de Bastia, Calvi ou Figari , ont été retardés de 4 ou 5 heures. Si le trafic aérien n'a jamais été suspendu, les vents de travers étaient trop importants en milieu de journée pour permettre aux avions d’atterrir ou décoller en toute sécurité, et quelques vols ont été annulés.



A ir Corsica avait mis en place un pla n de vil de secours de la veille et en avoir informé par SMS et mail ses clients



Du coté des ports de l'ile, tous les bateaux ont pu accoster à heure prévue