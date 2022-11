Velobatterie, le site numéro 1 en France du reconditionnement et de la batterie de vélo

Trouver le modèle de sa batterie et passer commande ;

Pour le reconditionnement de la batterie d’un vélo électrique (VAE), il vaut mieux faire appel à un spécialiste comme Velobatterie. En effet, cette réparation doit nécessairement se faire par un professionnel.Elle consiste principalement à remplacer les cellules usagées de la batterie par des cellules neuves. Avec une équipe qualifiée et un grand savoir-faire, le spécialiste permet de reconditionner n’importe quelle batterie de VAE à travers son site internet.Il se sert d’excellents principes pour offrir des batteries comme neuves à chacun de ses clients. Elles sont performantes et durables. Focus sur les avantages et les principes de Velobatterie.Filiale de Batteries Prod, Velobatterie est une entreprise française qui intervient dans la conception et la fabrication de batteries lithiums-ion de grande qualité. Sur son site web, elle propose un service complet de réparation et de remise en état de batteries de vélos.Son savoir-faire, ses principes et ses nombreuses réalisations font d’elle le no1 du reconditionnement de ces accumulateurs. En effet, après quelques années d’utilisation, il est tout à fait normal que les batteries des VAE perdent progressivement de leur résistance.Néanmoins, plutôt que d’acheter un nouveau vélo ou une nouvelle batterie, il est possible de reconditionner cette pièce. Pour profiter des nombreux atouts de cette solution sur le site https://www.velobatterie.fr/, voici comment procéder :Chacune de ces étapes respecte des règles spécifiques et requiert de prendre certaines dispositions. Toutefois, ces indications sont assez précises et explicites sur le site et il est possible de contacter son service client efficace et réactif au besoin.La page d’accueil du site propose un menu déroulant qui permet de rechercher et de trouver le modèle de sa batterie. En outre, un formulaire dédié est réservé lorsqu’on ne parvient pas à identifier cette pièce de son modèle de vélo électrique.Il y a également la possibilité de contacter le service clientèle de Velobatterie à défaut. Il faut ensuite choisir l’ampérage et le voltage correspondants puis ajouter au panier avant de procéder au paiement avec l’un des moyens de paiement sécurisés disponibles sur la plateforme.Pour la préparation du colis, il faut emballer la batterie avec un maximum de précautions. Les papiers bulle et le papier journal par exemple sont efficaces à cet effet. Le chargeur et la clé de démarrage (s’il y en a) doivent être ajoutés au pack.Sur le colis soigneusement emballé, il faut coller le bon de transport Mondial Relay imprimé. Ce bon de transport est envoyé sous 24h après avoir passé commande.Idéalement, il faut en insérer un exemplaire à l’intérieur du colis également. Il suffit de se rendre au point Mondial Relay le plus proche de soi pour déposer le colis. Ce service est gratuit, car pris en charge par Velobatterie.Une fois que ce spécialiste entre en possession de la batterie de vélo, il procède au reconditionnement . C’est une remise à neuf intégrale.En pratique, les cellules usagées (plomb, Ni-MH, Ni-CD, lithium polymère ou lithium-ion) sont remplacées par des cellules lithium-ion NiCoMNn de qualité.Ces dernières appartiennent aux marques de référence Samsung ou LG. La coque et les connectiques de la batterie de vélo électrique sont quant à elles gardées identiques.Le site numéro 1 en France du reconditionnement de batterie de vélo s’engage au recyclage des éléments rechargeables usagés. L’accumulateur reconditionné subit alors différents tests de qualité avant d’être renvoyé dans les meilleurs délais.Surtout, le client peut suivre en temps réel l’état dans lequel sa batterie se trouve. Il est averti par mail successivement lorsqu’elle a fini d’être testée et lorsque le point Mondial Relay a reçu la batterie reconditionnée.Le reconditionnement de batterie de vélo électrique avec Velobatterie présente de nombreux atouts. Ce service spécialiste offre principalement d’excellentes garanties de qualité. De même, il fournit une excellente assistance et un bon accompagnement à chacune des étapes du processus. En résumé :Par ailleurs, certains vélos électriques n’ont tout simplement plus de batterie adaptée disponible sur le marché. Numéro 1 en France du reconditionnement de batterie de vélo, Velobatterie est bien l’unique alternative pour continuer à utiliser ce moyen de transport dans ce cas.