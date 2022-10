Vallée de l'Ortolo : un beau succès pour la première édition des Rencontres de Livresse

Nées au Castellu di Baricci, l es rencontres de livresse sont avant tout un partenariat littéraire et artistique sur fond de cuvées de ce domaine viticole qui est une vaste exploitation agricole de plus de 150 hectares dont la production se décline autour de la culture de la vigne et de l'olivier.



La vigneronne Elisabeth Quilicchini, gérante de l'exploitation a ouvert les portes de son domaine aux arts pour le plus grand plaisir des amateurs de bons vins, et de créations artistiques. Le 8 octobre, une éditrice, des autrices, mais aussi une comédienne et une plasticienne se sont retrouvées pour partager leurs récits et leurs vibrations enivrantes. Cette première édition s'est articulée autour d'un thème, c elui du vin et a li é la nourriture terrestre et spirituelle. En effet, on a causé , mis en scène des récits, et on a pu admirer les toiles en dégustant les cuvées du Castellu di Baricci , dont la réputation n'est plus à faire.



Les cépages Niellucciu , Sciaccarellu , Minustellu , Vermentinu et Grenache étaient les muses de cet événement . Lors de cette journée, les Éditions Fabulla , créées par Claire Cecchini , ont présenté un livret qui synthétise toutes les créations mises à l'honneur. L'ouvrage est un voyage sur une route des vins singulière, un exercice de styles fruité qui égraine au fil des pages des illustrations de Gaëlle Cueff . La perception aromatique de ce livret imprégné des crus du domaine de Baricci est une ode à la gustation et à la rêverie.



Svià d i u vinu , l'autre route des vins

Proposer une route des vins à travers le voyage des sens , tel a été le concept de cette journée. "E voquer la rout e des vins qui signifie la découverte de différents domaines sur une même route. Nous voulons proposer une autre route des vins qui rejoint d'autres territoires. La cuvée se déplace, chacune des autrices est partie sur un lieu avec la cuvée, ainsi elle s'est exilée un temps sur un voilier en Bretagne, en région parisienne, dans un camping en Bourgogne, à Nice pour revenir sur le domaine de Baricci '", explique Claire Cecchini.



Une autre originalité de cet événement , c'est l' association de femmes qui parlent du vin. En effet, le jargon œnologique du sommelier et l'écriture du vin sont souvent réservés aux hommes, les Éditions Fabulla font émerger une parole différente sur la gustation et le parcours de cette temporalité de l'ivresse. C'est donc 8 autrices, une artiste et une vigneronne qui sont intervenues pour partager le récit de leur gustation.



Au domaine, le programme s'est déroulé en 3 temps, dégustations, exposition et spectacle ont animé la journée qui a débuté par une table ronde avec les poétesses Constance Chlore et Dominique Memmi , les autrices Cécilia Castelli , Michèle Pedinielli , Anouk Langaney , Dorothée Collet Anne Collin, Claire Cecchini , et la plasticienne Gaëlle Cueff . On a pu savourer des performances- lectures avec la comédienne Anouk Adrien. On a dégusté les crus du domaine pendant ces temps de nourriture spirituelle, puis on a débattu de chacune de ces dégustations.



"Svià d i u vinu est un livret de 60 pages, une sorte de passeport sur un domaine viticole, c'est aussi une rencontre au féminin et une pluralité des genres qui unit des poétesses, des romancières, des artistes qui embrassent plusieurs styles d'écriture avec toujours le même fil conducteur, le vin. Cette journée a été l'occasion de boire des vins du Castellu di Baricci , une démarche en dehors des sentiers battus de la dégustation, car nous agrémentons celle-ci de la création artistique". ​souligne l 'éditrice.



Paul Miniconi et Xavier Bellini ont clos cette journée par un concert. L'éditrice résume ' j e suis trè s heureuse, car ces premières rencontres sont un succès, chacune des intervenantes a lu 8 extraits du livret, entrecoupé des dégustations que la vigneronne a commentées. Le public qui n'était pas habitué à ce genre de lecture-dégustation nous a offert une belle écoute . Les Rencontres de Livresse au Castellu di Baricci , un grand cru dont on attend déjà la deuxième édition.