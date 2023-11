Vaincu 4 à 1 par un club de N3, le Sporting éliminé de la Coupe de France

Stade de Balmont, Lyon-La Duchère : 4– SC Bastia : 1 (1-1)

Buts : Bentahar (31e), Boughanmi (88e, 94e) et Maluvunu (91e) pour La Duchère ; Loubatières (38e) pour Bastia

Arbitre : Abdelatif Kherradji



Avertissements :

Yapi (2e), Janneh (18e), Guaho (42e) à Bastia ; Bonnier (36e) à La Duchère





Lyon-La Duchère

Rambaud – Bonnier, Thunet, Koffi – Boussaid, Moina, Ndione, Djebali, Demdoum (cap) – Bentahar (Boughanmi 82e), Maluvunu. Coach : Ludovic Assemoassa





SC Bastia

Fabri – Guaho, Keita, Okou – Yapi (Bai 80e), Loubatières, Janneh (Bianchini 71e), Ducrocq (cap), Tomi – Conte (Lega 71e), Alfarela. Coach : Régis Brouard



Un p'tit tour la pointe des pieds puis s'en va...

Ainsi pourrait-on résumer le passage du Sporting club de Bastia dans cette coupe de France 2023-2024.

Les joueurs de Brouard n'ont pas en effet résisté à la fin de match imposée par les joueurs de Lyon-La Duchère qui ont marqué trois buts en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire…



Les Lyonnais qui ont failli encaisser un but, Rambaud sauvant sur sa ligne après le poteau trouvé par Ducrocq, ont vite réagi et dur l’action suivante, ont marqué les premiers par Bentahar (31e).

Mais le Sporting a égalisé cinq minutes plus tard après une faute de Bonnier dans la surface et un penalty transformé par Loubatières (36e).

Tout était à refaire et tout pouvait encore arriver, mais alors que l'on songeait à la prolongation, le match a basculé d'incroyable façon en toute fin de partie.

En tout cas, les Lyonnais, percutants et rapides ont bien exploité les largesses défensives du Sporting, qui a totalement craqué dans les ultimes minutes, impuissant en tout cas à s'opposer à un doublé de Boughanmi ( (88e, 94e) et une réalisation de Maluvunu (91e).

4 à 1 pour les Lyonnais.

Une défaite qui fait mal...