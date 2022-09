Vagues de chaleur, sécheresse, tempête : l’été de tous les records climatiques en Corse

Premier constat, le mercure a particulièrement grimpé en Corse. « C’est le phénomène le plus marquant. C’était un été très, très chaud », confirme Cécile Guyon, responsable de la division prévision et climatologie pour la zone Sud-Est à Météo-France. Et pour cause, la Corse a connu son deuxième été le plus chaud depuis 1958, après celui de 2003, année de la canicule. Météo-france a relevé « une anomalie par rapport à la normale de 2,4 degrés, avec une moyenne à 24 degrés et une normale 21,7 degrés ». La palme revient au mois de juillet, « le plus chaud jamais enregistré en Corse, en moyenne », relève la spécialiste. Mai et juin de cette année ont été, quant à eux, les deuxièmes mois les plus chauds, respectivement après 2009 et 2003.