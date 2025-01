Vague de violences : La CCI de Corse appelle à une "réaction collective" pour briser un "cycle mortifère"

Un début d’année sous tension en Corse. En l’espace de quelques jours, plusieurs drames ont frappé l’île : un assassinat et trois incendies criminels ciblant des établissements commerciaux. Un bar et un restaurant ont été détruits à Bastia, tandis qu’un camping a été incendié à Zonza.



Face à cette montée des violences, la Chambre de commerce et d’industrie de Corse exprime son inquiétude et sa solidarité. « Ces drames sont venus marquer l’actualité et assombrir ce début d’année déjà particulièrement difficile et anxiogène pour l’ensemble du tissu économique insulaire.», déclare l’institution dans un communiqué.



Après les attentats de 2024 contre des entreprises de BTP, c’est désormais le secteur du commerce de proximité qui est ciblé. Une situation jugée « préoccupante » par la CCI, qui craint des répercussions lourdes sur l’économie insulaire. « Aucune économie et donc aucune société humaine solide, en Corse plus qu’ailleurs, ne sera construite à partir de cendres ou de malheurs », avertit-elle.



Dans son message, la CCI exprime son « soutien total aux victimes de ces graves atteintes à leurs outils de travail, leurs familles, mais également à leurs salariés et partenaires ». Elle insiste sur les conséquences économiques et sociales de ces actes criminels : « Aucune économie et donc aucune société humaine solide, en Corse plus qu’ailleurs, ne sera construite à partir de cendres ou de malheurs ».



Face à cette situation, la CCI appelle à une mobilisation générale : « Nous appelons donc à une réaction publique, collective et solidaire afin de s’opposer résolument à ce cycle mortifère pour nos ressortissants et porteur de désespoir voire de renoncement pour les jeunes générations ».



Cette prise de position fait écho à celle de Femu a Corsica, qui, dans un communiqué publié le 12 janvier, dénonce "la recrudescence des actes criminels et violents" en Corse, évoquant "un climat de pression et d’angoisse insupportable". Le parti autonomiste appelle également à un "sursaut collectif" et demande la tenue d'une session urgente de l'Assemblée de Corse consacrée à la lutte contre les dérives mafieuses