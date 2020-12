Le modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site des services de l’Etat en Corse : www.corse.gouv.fr et via les compagnies aériennes et maritimes.Lien vers l'attestation : http://www.corse-du-sud.gouv.fr/IMG/pdf/de_claration_sur_l_honneur_vf_.pdf Cette déclaration sur l’honneur, imprimée et signée, sera exigée lors de l’embarquement par la compagnie de transport.