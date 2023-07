Vacances : 252 policiers et gendarmes envoyés en renfort pour l'été en Corse

Durant l’été, les contrôles liés aux accidents seront également renforcés, a expliqué le ministre. « Aujourd’hui, un accident sur cinq est lié à la consommation de stupéfiants, ça ne peut pas durer, nous allons donc multiplier des contrôles très durs. Cela s’ajoute aux mesures annoncées par la Première ministre de suspendre obligatoirement le permis de toute personne conduisant sous l’emprise de stupéfiants », a poursuivi Gérald Darmanin.



Une augmentation d’effectifs qui devraient se réitérer les prochaines années selon le ministre. « Nous recruterons 8000 policiers et gendarmes de plus pendant le quinquennat », a ajouté Gérald Darmanin.









Pour renforcer la sécurité des vacanciers sur nos plages et sites touristiques, sur mon instruction, 3900 policiers et gendarmes sont mobilisés chaque jour en France en complément des effectifs locaux, soit une augmentation de 10% par rapport aux renforts de l’année dernière. pic.twitter.com/yWWQcPC11l

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 21, 2023



Cet été, il y aura des forces de l’ordre en plus sur les plages et dans les quartiers résidentiels. Quelque 252 policiers et gendarmes (125 en Haute-Corse er 127 en Corse-du-Sud) vont renforcer les effectifs insulaires pendant la période estivale, ont indiqué les préfectures de l'ile. Cette annonce intervient après celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui a annoncé le déploiement de 3900 policiers et gendarmes saisonniers afin de sécuriser les zones touristiques « partout en France ».Les objectifs premiers des agents déployés seront de protéger les commerces et les habitations des cambriolages. La sécurité des familles particulièrement sur les plages sera également leur priorité, selon le ministre. « Lorsque je suis arrivé au ministère de l’Intérieur, il était même prévu que les CRS des plages soient supprimés, je les rétablis et je les pérennise », a-t-il souligné. Comme le montre une carte tweetée par le ministre, la plupart des efforts seront concentrés sur le littoral français, avec 252 policiers et gendarmes mobilisés en Corse.