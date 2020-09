VIDEOS - Retour sur l'exploit de Morhad Amdouni

Philippe Jammes le Dimanche 20 Septembre 2020 à 16:24

Morhad Amdouni, champion d’Europe 2018 du 10.000 m à Berlin, a parcouru 20,772 kilomètres en une heure, améliorant au passage le record de France de la spécialité vieux de plus de 30 ans. Retour en vidéos sur son exploit et réactions du champion et de ses proches

