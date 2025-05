Impôts 2025 : dernière ligne droite pour les contribuables corses, la déclaration en ligne se clôture ce soir

C’est l’heure de la dernière vérification pour les foyers fiscaux corses. Ce mercredi 28 mai 2025 marque la date limite pour effectuer sa déclaration de revenus en ligne. Comme chaque année, l’échéance varie selon les départements : pour la Corse-du-Sud (2A) et la Haute-Corse (2B), elle tombe ce soir à 23h59, tout comme pour les départements 20 à 54.



L’édition 2025 de la déclaration d’impôt, qui couvre les revenus perçus en 2024, a été ouverte depuis le 10 avril par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Les contribuables sont invités à renseigner leurs revenus sur le site officiel impots.gouv.fr : salaires, retraites, revenus fonciers, plus-values ou encore revenus du capital.



Seules les personnes ne disposant pas d’un accès à Internet peuvent encore recourir au formulaire papier, dont la date limite, commune à l’ensemble du territoire, était fixée au 20 mai.



Certaines situations permettent toutefois de bénéficier d’une déclaration automatique, à condition que la situation personnelle du contribuable soit restée inchangée et que les informations préremplies soient exactes. Dans ce cas, aucune démarche n’est requise.



Mais attention : tout retard peut entraîner des pénalités. Une déclaration transmise hors délai peut être majorée de 10 %, voire de 20 % en cas de mise en demeure, et jusqu’à 40 % si le retard dépasse 30 jours après notification.





La prochaine échéance concernera les départements numérotés de 55 à 976, pour lesquels la déclaration en ligne reste ouverte jusqu’au 5 juin.