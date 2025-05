L’association Altaleghje poursuit son cycle « Scopra u vivu » en partenariat avec la commune de Serra di Scopamena. Le samedi 31 mai, une journée de rencontres et de réflexion sera consacrée à la communauté indigène des Kogis, héritiers d’un savoir ancestral sur le vivant et les équilibres naturels. Randonnée, film, échanges : une immersion entre spiritualité et écologie.



Après avoir accueilli les Kogis en Corse en octobre 2023, l’association Altaleghje, organisatrice du festival Lire le monde, prolonge le dialogue entre la culture corse et celle de cette communauté indigène colombienne. Dans le cadre de son cycle « Scopra u vivu », un rendez-vous est proposé le samedi 31 mai 2025 à Serra di Scopamena, en partenariat avec la commune. Intitulée « Gardiens de la terre, une invitation à écouter le message des Kogis », cette journée vise à explorer notre lien au vivant, à l’environnement et au territoire, en s’appuyant sur la vision holistique portée depuis des millénaires par le peuple Kogi, installé dans la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie.