VIDEO - Urgences à Bastia : "Même en grève nous ne refusons pas les patients"

Mercredi 24 juillet le service des urgences de Bastia a décidé de rejoindre le mouvement de grève national.

Le collectif local déplore des conditions indignes pour accueillir les patients. Dans les couloirs des urgences les brancards s'accumulent ne laissant pas d'intimité aux malades. Il faut dire que chaque année ce sont plus de 34 000 personnes qui s'y rendent et cette fréquentation croit tous les ans de 6%.



Pierre-Paul Ugolini, porte-parole de l'intersyndical de l'hôpital de Bastia s'indigne des conditions de travail des urgentistes "On ne peut plus continuer qu'avec la conscience professionnelle des agents. Autrement dit, les urgentistes travaillent à flux tendu, il nous faut des locaux plus grands avec des chambres pour la dignité des patients."



André De Caffarelli, chef du pôle urgence de l'hôpital de Bastia et ses équipes ont d'ores et déjà travaillé sur un plan de réaménagement du service des urgences. Dans ce projet, le rajout d'un étage pour palier le manque de lits.