VIDEO - Une belle réussite pour la "Journée académique multi activités" au complexe de Borgo

Lycée Vincensini Bastia Equipe 2 du lycée Vincensini Lycée Fesch Ajaccio

Lycée Antonini Ajaccio Lycée Jean Nicoli Bastia

«Aujourd’hui à Borgo avec ce challenge lycées, c’était la 1d’une série de 6 journées, les 5 autres s’étalant jusqu’au 5 mai à Corte, Borgo, Porto Vecchio, Ajaccio et Porticcio» explique Joëlle Le Mouellic, directrice de l’UNSS pour la Haute-Corse. Ce Challenge lycées comprenait un Challenge découverte et un Challenge sportif. Il accueillait les lycées Fesh et Antonini d’Ajaccio, Fiumorbu, Giocante, Nicoli et Vincensini de Bastia soit 400 élèves. «Ce challenge lycée est une nouvelle proposition qu’on fait dans l’académie de Corse» ajoute Fabrice Lhoumeau, le tout nouveau directeur régional de l’UNSS. «L’objectif c’est présenter aux lycéens, qui aiment bien changer de sport, de nouvelles activités à travers ce challenge qui rapporte des points aux établissements participants, la grande finale étant prévue à Porticcio en mai 2021 ».Le Challenge découverte regroupait une dizaine d'ateliers avec différents intervenants des clubs concernés : Squash (Squash Club Borgo), karaté (Goju Ryu Borgo avec la championne Cassandra Sampieri), escalade (I Muntagnoli), circuit training (Cross Fit Borgo), afro dance (Akagny show), step, boxe française, handisport (AFP), rugby (RC Lucciana).Le Challenge sportif mettait lui en compétition plusieurs équipes en badminton et pétanque*. Lors de cette journée la sécurité et les gestes barrières ont été rigoureusement appliqués grâce aux élèves de la classe «Sécurité» du lycée professionnel Jean Nicoli de Bastia.«Avec déjà plus de 400 participants, nous avons du refusé des élèves. Preuve que les établissements et les élèves sont demandeurs » se réjouissait J. Le Mouellic, lors de la clôture de cette manifestation : un flash mob où tout le monde a dansé. Une belle réussite.CNI était sur place...Pétanque :En Lycée professionnelBadminton1) Lycée Giocante Bastia2) Lycée Fesch 2 Ajaccio3) Lycée Fiumorbu 2Prochains rendez-vous :Corte : le mercredi 9 décembre pour une journée académique et cross.Borgo et Porto Vecchio : le mercredi 27 janvier pour une journée départementale sports collectifsCorte : le mardi 16 mars pour une journée académique sport nature et danseAjaccio le mercredi 31 mars pour la traditionnelle course La LycéenneBastia et Porticcio : les 4 et 5 mai pour une journée départementale ou académique avec de l’aqua beach.