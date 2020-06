VIDEO - Transports aériens Corse-Continent : l'article 10 du décret du 31 mai sera modifié

C.-V. M le Mardi 2 Juin 2020 à 18:40

Edouard Philippe l'a annoncé ce mardi 2 Juin 2020 à l'Assemblée Nationale : l'article 10 du décret du 31Mai, réglementant notamment les conditions d'utilisation des transports aériens entre Corse et Continent sera modifié. Il a en effet fait part de la nouvelle, qui va en réjouir plus d'un, devant la représentation nationale au terme d'une question de Philippe Vigier, président du groupe Libertés et territoires. Sa question au Premier ministre et la brève réponse sur le sujet en vidéo d'Edouard Philippe

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements