VIDEO - The Voice 2020. Don Pierre Maestracci se qualifie en reprenant Barbara

Victoria Leonardi le Dimanche 1 Mars 2020 à 00:01

Don Pierre Maestracci n'avait jamais envisagé le chant et encore moins The Voice. Pourtant, à 21 ans, le chanteur Corse a fait vibrer les fauteuils des jurés ce samedi 29 février pour son audition à l’aveugle en chantant « Du bout des lèvres » de Barbara avec laquelle le jeune homme de Saint Florent s'est qualifié pour la suite de la saison.

C'est avec Marc Lavoine que le saint-florentin a décidé de continuer son aventure musicale. prochaine épate "les battles" où les coachs mettent en compétition deux membres de l'équipe pour en garder qu'un à la fin du duel.



Extrait de l’émission The Voice du 29 février 2020.



