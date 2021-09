VIDEO - Seize nouveaux logements pour les résidents du foyer de Furiani

Livia Santana le Jeudi 30 Septembre 2021 à 20:37

Ce mercredi 29 septembre, le foyer de Furiani qui accueille les personnes en difficulté, inaugurait en présence du préfet de Haute-Corse, François Ravier, de sa directrice Christine Malafronte et de sa présidente Anne Sogno-Bezza, 16 logements flambant neufs pour leurs résidents.



​Les bénéficiaires de ces maisons relais, sont d’habitat adapté qui accueillent aux des personnes en situation d’isolement ou d’exclusion sociale, des personnes vieillissantes ayant de petites ressources, ainsi que des adultes handicapés travaillant à l'Établissement et service d'aide par le travail (Esat) de Bastia. Tous ces locataires paieront un loyer de 350€ mensuels pour un T2 avec petit jardin. Dans ces logements, les habitants sont accompagnés et suivis par une équipe éducative et si besoin médicale.



On écoute la directrice des établissements appartenant au foyer ainsi que sa présidente :