La médiathèque de Bastia en mode Jazz !

Mardi 22 octobre à 18h : « Les instruments du jazz, les formations, du solo au big band ».

Mardi 17 décembre à 18h : « Quelques jazzmen ! De Armstrong à Miles, en passant par Charlie Parker ».

Fabienne Marcangeli, chanteuse autodidacte, s’est produit pour la première fois en 1998 au Calvi Jazz Festival. Depuis elle écume le jazz de l’île, en compagnie de jazzmen insulaires, mais aussi de musiciens de la scène jazz continentale et internationale. Plusieurs festivals et clubs l’accueillent régulièrement sur le continent également. Son dernier spectacle « Le Jazz de Jeanne», créé en 2020, rencontre un très beau succès. Gilles Cianfarani, enfant de la balle, est pianiste. Fils de musicien, passionné de Jazz depuis toujours, il a étudié le jazz au conservatoire de Bastia et de Nice, dont il est diplômé. Il a lui aussi joué dans diverses formations de musique jazz, soul, électronique et de variétés. Il a aussi été DJ en parallèle pendant plus de 20 ans évoluant dans les clubs insulaires et parisiens. Un sacré duo donc ce mardi pour parler de jazz.« L’idée m’est venue en assistant à une conférence sur la musique à la médiathèque de Bastia » nous explique Fabienne Marcangeli. « J’ai donc fait une proposition à la mairie de la ville qui a accepté d’organiser 3 conférences sous son égide et celle de mon association Isula Jazz. Je trouve qu’en musique on oublie trop le jazz en Corse et je pense que ça vaut vraiment le coup de rappeler ce qu’est cette musique, véritable choc entre deux cultures, celle des esclaves et celle des européens, une musique de souffrance quand on pense à ses racines avec la galère des premiers musiciens confrontés au racisme ! Et ça il ne faut pas l’oublier et l’enseigner aux jeunes, aux nouvelles générations car la notion de jazz est trop galvaudée aujourd’hui. Sociologiquement le jazz est un symbole, symbole de métissage des peuples ».Lors de cette 1ère conférence (entrée gratuite), Fabienne et Gilles reviendront sur les racines du jazz. «Il sera question du jazz et de ses racines, la musique africaine, le gospel, le blues » précise F. Marcangeli. « Je ne suis pas enseignante, ni même musicologue mais une passionnée qui a envie de transmettre cette passion, car il est important de conserver les musiques traditionnelles et on en sait quelque chose en Corse ».La conférence sera illustrée par des images, des vidéos et bien sûr de la musique en live avec ce duo Fabienne Marcangeli, voix, Gilles Cianfarani, piano. « Ce moment se veut très convivial, avec quelques petites surprises, en osmose avec le public»2 autres conférences gratuites auront lieu par la suite, toujours à la médiathèque du centre-ville :