VIDEO - Sant'Antone di a Casabianca : un groupe armé au rassemblement de a Cunsulta Naziunale

MV le Mardi 14 Juillet 2020 à 20:14

Ce 14 juillet un commando armé s'est rendu à Sant'Antone di a Casabianca où se tenait le rassemblement patriotique de a Cunsulta Naziunale. Se réclamant du FLNC un de quatre hommes a lu un communiqué dans lequel le groupe a d'abord salué la mémoire de Pascal Paoli avant de s'adresser à l'Etat "français" pour revendiquer des tirs perpétrés la veille contre la gendarmerie de Montesoro, à Bastia, et évoquer une solution politique à la question corse : "le gouvernement français" doit "mettre en œuvre un vrai processus de reconnaissance du peuple corse et de décolonisation".

Dans la vidéo partagée sur les réseaux sociaux par des personnes présentes au rassemblement on voit le commando terminer son apparition par des coups de feu tirés en l'air.

Ce mercredi 15 juillet le parquet national anti-terroriste a été saisi, a déclaré à l'AFP la procureure de la République de Bastia Caroline Tharot, ajoutant qu'elle ne souhaitait "faire aucune autre déclaration".

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements